Consejos de amor: "Nadie se fija en mí"

FABIANO (56).- Querida doctora Carmen, es un gusto saludarla y de antemano agradezco los consejos que pueda darme. Soy un hombre trabajador, hogareño y respetuoso, pero estas cualidades no han sido suficientes para algunas mujeres. Eso no me ha desanimado y estoy dispuesto a darme una oportunidad en el amor. A través de su columna quisiera conocer a una dama amorosa, trabajadora y sencilla para formar una amistad y, quien sabe, más adelante un hogar. Solo el tiempo lo dirá. La interesada puede llamarme a mi celular: 939-345-972.



Mira hijito: El amor llega en el momento menos esperado. Vive intensamente cada día y cuida a las personas que tienes a tu alrededor. Una buena mujer sabrá valorar las cualidades que demuestras. También es posible que la indicada esté a tu lado y no te has dado cuenta. Sé más observador. Suerte.