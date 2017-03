Consejos de amor: "Pasan los años y sigo solo"

JUAN (60).- Doctora Carmen, nunca he tenido suerte en el amor. Aunque me esforcé por sacar adelante mis pocas relaciones y entregué mi corazón, solo recibí ingratitudes. Luego de esas experiencias ya no quise volver a enamorarme. Me desalentaba por completo imaginar otra decepción.



Han pasado los años y resulta que ahora la soledad tampoco me agrada. Acudo a su columna con la única esperanza de conocer a una dama honesta y de buenos sentimientos que desee, al igual que yo, una amistad y una relación, de ser posible. Me pueden llamar al: 969-586-987.



Mira hijito: La soledad no es buena compañera. Te aconsejo que dejes atrás dudas y rencores y tengas una mejor actitud para demostrarle a la mujer indicada que estás preparado para ofrecerle cariño sincero y una vida feliz en pareja. Sé caballero y sincero con la dama que llegue a tu vida. Levanta el ánimo. Suerte.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.