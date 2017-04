Consejos de amor: Pasó el tiempo y me quedé sola

MARÍA (57).- Buenos días doctora Carmen, le cuento que soy madre soltera y desde que me quedé a cargo de mis cuatro hijos me enfoqué también en sacar adelante un pequeño negocio. Me esforcé un montón y ahora ese humilde ‘negocito’ es una empresa que me ha dado muchas satisfacciones.

Mis hijos están grandes y ya son profesionales, pero yo sigo sola. El trabajo me ha impedido dedicarle tiempo a mi vida sentimental. Si hay algún caballero que busque entablar una bonita amistad y sea responsable, puede escribirme a cinco-jotas@hotmail.com.

MIRA HIJITO

Te felicito porque eres un ejemplo de superación y amor hacia tus hijos. Ahora es tiempo de pensar en ti, estoy segura que muy pronto conocerás a un caballero con muchas virtudes que sabrá valorarte y quererte. Ten cuidado con los falsos y aventureros. Suerte.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.