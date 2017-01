Consejos de amor: Las peleas acabaron con mi relación

CÉSAR (37).- Estimada doctora Carmen, le cuento que hace un año estoy sin pareja. Mi relación se destruyó por las diferencias que tenía con mi novia. Eran tan grandes que llegó un momento en que solo hablábamos, pero para pelear y decirnos cosas feas. Eso no era vida, así que decidimos separarnos por nuestro bien. Ya pasó un tiempo y creo haberme recuperado, por eso quisiera que a través de su columna me ayude a encontrar a una mujer de 19 a 55 años, para tener una bonita relación y ser felices. Me considero un hombre sencillo, cariñoso, comunicativo y comprensivo. Llamar al 982-667-483.





Mira hijito: Es una pena que no hayan podido resolver sus problemas de pareja, pero pienso que hicieron bien al separarse. Las ‘relaciones tóxicas’ deben cortarse de raíz. Ahora que estás listo para empezar, te sugiero ir con calma. Estoy segura de que tu carta tendrá pronta respuesta de una dama soltera. Suerte.

