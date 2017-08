Consejos de amor: Perdí el amor por ir a fiestas

GUSTAVO (47).- Estimada doctora Carmen, le escribo para que me ayude a encontrar mi media naranja. Le confieso que antes era un hombre que disfrutaba salir a fiestas, viajar mucho y no quería tener una relación seria con nadie. No me daba cuenta de que con eso estaba alejando de mí la oportunidad de formar una familia.

Ahora que llevo una vida más tranquila, quiero conocer a una mujer especial para enamorarme y formar juntos un hogar. Por eso busco entablar comunicación con una señorita de entre 25 a 35 años, soltera y sin hijos. Las interesadas pueden llamarme al 994-710-102.

MIRA HIJITO

No te lamentes de lo que ya está hecho. Si antes no iniciaste una relación seria es porque aún no estabas preparado. Ahora, en esta nueva etapa de tu vida, con más experiencia, sabrás valorar más a la persona que tengas a tu lado. No olvides tratar a la dama que conozcas con mucho respeto y siempre sé un caballero. Mucha suerte.

