Consejos de amor: "Perdí a mi alma gemela"

ABEL (38).- Estimada doctora Carmen, le cuento que hace poco viajé al sur del país y en el bus de retorno a Lima me senté al lado de una señorita. Hablamos por horas, reímos mucho y al final intercambiamos números telefónicos. Estuvimos en contacto varios días, pero luego no supe más de ella. Al llamarla, me di cuenta de que su celular estaba fuera de servicio. Me apenó mucho, pues por un momento sentí que era mi ‘alma gemela’ y la perdí. Ahora ya no tengo esperanzas de encontrarla, por eso decidí voltear la página y buscar a una mujer interesada en mi amistad. Llamar al: 997-302-403.



Mira hijito: No te agobies por algo que pudo ser y no fue. Hay muchas damas solteras que estarían encantadas de conocer a un caballero romántico, sincero y trabajador. A través de esta columna se han conocido muchas parejitas y formaron lindos hogares. Demuestra que eres un caballero. Suerte.

