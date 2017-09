Consejos de amor: "Perdí a mi familia en un accidente"

PABLO (67).- Buenos días doctora Carmen, me considero trabajador y responsable, pero muy solitario desde que perdí a mi hijito junto a su madre en un accidente de tránsito. Me dolió demasiado pasar por esa experiencia hace algunos años y sé que jamás me voy a recuperar de esa tragedia. Sin embargo, todos me aconsejan de que no renuncie el amor. La verdad es que esa idea no termina de convencerme, aunque soy consciente de que la soledad no es buena. Espero que a través de su columna pueda conocer a una dama soltera, buena y madura. Escribirme a: pascar103@hotmail.com.





Mira hijito: Es terrible lo que te ha pasado, pero haces bien en escuchar los consejos de las personas que te quieren. Verás que luego de que tu carta salga publicada, alguna dama se pondrá en contacto contigo. Aunque tienes una tragedia que contar de por medio, también debes mostrarle todo lo bueno que tienes por dar.