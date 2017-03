Consejos de amor: Perdí mi trabajo y ella me dejó

HÉCTOR (48).- Hace unos meses atravesé momentos terribles. Mi pareja me dijo ‘hasta aquí nomás’, luego de que me despidieron de mi trabajo. Fue un doble golpe para mí porque estaba desmotivado y ella, en lugar de comprenderme, me dejó. Sentí mucha pena, porque su familia me estimaba mucho y yo los quería, pero si ella tomó esa decisión no podía hacer más.

Aún tengo la esperanza de conocer a una dama de 26 años a más, sin compromiso y con quien pueda iniciar una linda amistad y quizás ser su pareja más adelante. Soy sincero y sin vicios. Me pueden escribir al correo miternuraerestu@hotmail.com.



Mira hijito: Cuando hay problemas de pareja, ambos deben luchar para salir adelante y solucionar los inconvenientes. Si uno abandona al otro es porque no existía amor verdadero. Voltea la página, deja atrás esa mala experiencia. Verás que pronto tu vida se llenará de felicidad. Suerte.