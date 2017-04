Consejos de amor: Perdí la oportunidad de ser feliz

ANTHONY (48).- Buenos días, doctora Carmen, le cuento que estoy solo y me duele esta situación porque sé que yo tengo la culpa. Hace tiempo tuve la oportunidad de ser feliz al lado de una buena mujer, pero la dejé pasar como un tonto. No la valoré y ahora me pesa, porque nunca más volví a sentir que alguien me quisiera de esa manera.

Hoy entiendo que si hubiese entregado mi corazón como ella lo hizo, estaría contento. No me queda otra que buscar mi felicidad por otra parte. Me gustaría conocer a una mujer sincera y emprendedora. Me pueden llamar al 9657-41839.

MIRA HIJITO

Está bien que aceptes un error, lo que no me parece sano es que vivas lamentándolo. Quizás en ese momento no estabas preparado para esa relación. Abre tu corazón, vuelve a creer en el amor y verás que pronto conocerás a una dama. Da todo de ti cuando eso ocurra. Suerte.

