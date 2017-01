Consejos de amor: Poeta busca a la mujer de su vida

DORIAN (35).- Buenos días, doctora Carmen, le cuento que soy un hombre muy sensible y amoroso, por eso me dedico a escribir poemas. Me parece que es la forma más mágica e intelectual de expresar lo que uno siente por una mujer, ya que usualmente son ellas las que inspiran las mejores palabras de mi pluma.

Sin embargo, en los últimos días he sentido que me falta esa musa que me lleve a crear hermosos versos. Busco a una señorita soltera o madre soltera, entre 20 y 35 años, tierna, alegre, sencilla y dispuesta a iniciar una relación seria. Llamar al 959-665-749. Estaré esperando.

MIRA HIJITO

Qué maravilloso saber que expresas tus sentimientos a través de la poesía. Con un talento como ese, no debes preocuparte por la soledad, pues no dudo que pronto alguna mujer sabrá apreciar ese hermoso don. Eso sí, debes ser respetuoso, sincero y leal con la dama que llegue a tu vida. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com