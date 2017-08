Consejos de amor: "Quiero formar una familia"

JOSUÉ.- Doctora Carmen, mucho gusto de conocerla, varios amigos me han comentado que su columna da buenos resultados, por eso me atrevo a contarle mi caso. Soy un hombre trabajador que busca conocer a una persona con quien pueda pasar momentos alegres y divertidos. Dependiendo cómo vamos en la relación, quizá podemos formar una familia. Soy publicista de profesión y en mis momentos libres me dedico a la escultura y otro de mis hobbies es ver deportes por televisión. Me gustaría conocer a una mujer madura, sencilla y de buenos sentimientos. Me pueden escribir a mi correo: xxmarcus@hotmail.es





Mira hijito: Me gusta tu actitud, siento que tienes muchos deseos de tener una pareja, pero recuerda siempre tomarte un tiempo para conocer bien a una mujer, respetarla y tratarla como te gustaría que te traten a ti. Si eres una persona trabajadora y de buenos sentimientos, no dudo que encontrarás a tu pareja pronto. Mucha suerte.