Consejos de amor: Regresé al Perú y busco pareja

ENRIQUE (55).- Querida doctora Carmen, me fui de Perú a Estados Unidos muy decepcionado del amor. Mi esposa y mi hermano destruyeron mi hogar. Cuando eso ocurrió, decidí cambiar mi vida y no dudé en radicar en otro país. En Norteamérica no olvidé todo lo que pasó, pero me ayudó mucho, porque fue como un renacer.

Además, mantuve mi mente ocupada en el trabajo. Ahora regreso a Lima y me gustaría iniciar una relación sana con una dama de entre 45 y 53 años, que sea soltera o tenga hijos mayores. Me pueden escribir a: kiravi9000@yahoo.com.

MIRA HIJITO

Lamento la situación que viviste, es muy triste comprobar la traición, especialmente cuando se trata de un familiar que es de tu propia sangre. Te aconsejo que tengas una actitud positiva, eso te ayudará a encontrar una mujer sincera y leal para que llene tu vida de felicidad. Suerte.

