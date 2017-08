Consejos de amor: Siento que no tengo suerte en el amor

KIKE (54).- Estimada doctora Carmen, espero que pueda leer mi carta y ayudarme a encontrar el verdadero amor. Le cuento que hace unos meses terminé una relación que no tenía futuro. Mi pareja era muy distinta a mí. Nuestros proyectos de vida eran incompatibles, por esa razón terminamos.



Siento que no tengo suerte en el amor. Eso me entristece. Ojalá me ayude a conocer a una buena mujer de quien pueda enamorarme. Yo soy un hombre leal, noble y trabajador. Las damas interesadas me pueden escribir a: mac.cv01@hotmail.com.

MIRA HIJITO



Te felicito por tener la madurez de acabar con una relación que no tenía futuro. Como sabes, es importante que tú y tu pareja tengan cosas en común para que su amor pueda crecer. No olvides que antes de entregar tu corazón debes conocer bien a la mujer indicada. Brinda lo mejor de ti, sé un caballero con las damas. Suerte.

