Consejos de amor: "La soledad me pone triste" :(

EDDY (40).- Querida doctora Carmen, hace un año murió mi madre y en una fecha tan importante como hoy me permito recordarlo. Fue una gran pérdida, ya que desde ese momento siento que me ahogo en la soledad. La tristeza en la que me encuentro no me ha permitido rehacer mi vida, siento que sin querer alejo a las mujeres. He decidido cambiar y a través de su columna, espero conocer a una dama independiente, hogareña y de bonito carácter para iniciar una linda amistad. Soy un hombre trabajador y honesto. Las interesadas en saber más de mí, pueden llamarme al: 924-573485.

Mira hijito: Entiendo que la ausencia de tu madre te cause un gran dolor, pero no puedes consumirte en la depresión, debes continuar con tu vida. Piensa que si eres optimista y tratas de salir adelante, tu mamita estará contenta desde donde esté y el amor llegará. Ten fe, pronto disfrutarás al lado de una buena mujer. Suerte.

