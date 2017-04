Consejos de amor: "Sueño con tener esposa e hijos"

FERNANDO (36).- Estimada doctora Carmen, le cuento que desde que terminé el colegio me he enfocado en salir adelante, trabajé desde muy joven y abrí un negocio propio para no depender de nadie. Me puse a estudiar y me convertí en un profesional y empresario de éxito. Estoy feliz por eso, pero siento que aún me falta tener a una mujer buena a mi lado. Sueño con tener esposa e hijos, por eso le escribo para que me ayude a encontrar a una dama que quiera conocerme. Mi número es el

935-416-898. Estaré a la espera.

Mira hijito: Te felicito por ser un chico trabajador y muy entusiasta, eso habla muy bien de ti y de lo mucho que te esfuerzas para alcanzar tus metas. Eso mismo debes hacer en el amor, sigue esforzándote por demostrar lo que vales. Estoy segura de que pronto encontrarás a la mujer que buscas. Suerte.

