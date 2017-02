Consejos de amor: No tengo suerte en el amor

JHON (45).- Buenos días, doctora Carmen, espero que me ayude a encontrar a mi ‘media naranja’. Le cuento que me gusta la comida vegetariana, soy amable, sincero y fiel. Además, pertenezco a la iglesia, y no tengo ningún vicio. Sin embargo, con todas estas virtudes no tengo suerte en el amor. Le aseguro que mi interés es serio.

Me gustaría conocer a una mujer de 18 a 27 años. Que sea sincera, noble y tenga buen carácter. No me gustan las renegonas, tampoco las señoritas del signo de Escorpio, es que he tenido malas experiencias con ellas. Las damas interesadas pueden escribirme al correo: acuarianoamoroso2016@gmail.com.

MIRA HIJITO

Cualquier mujer se enamoraría de un hombre de buenos valores, trabajador, leal y que sepa respetar a una dama. Confía en tus cualidades y en todo lo que puedes ofrecer a una dama. Pronto llegará la persona indicada para ti. Brinda lo mejor. Suerte.