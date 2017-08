Consejos de amor: "Sufrí mucho por amor"

TIM (55).- Estimada doctora Carmen, hace unos años viví una historia amorosa que me trajo más amarguras que alegrías. Me sentí poco correspondido y alejarme de esa relación me costó sufrimiento y muchas lágrimas. Ahora, superada esa experiencia, me gustaría darme una nueva oportunidad y empezar una bonita amistad con una dama entre 35 y 50 años de edad.

Me considero caballero, trabajador, honesto, hogareño y de buenos sentimientos. Estoy dispuesto a tratar a la persona que se comunique conmigo como se merece: con mucho respeto y cariño. Pueden llamarme al número de teléfono: 991-585-985.

Mira hijito: Ya lo pasado, déjalo atrás. Me parece muy bien que seas un caballero que trata con respeto a las damas, eso es un punto a favor para ti. Estoy segura de que hay muchas damas solteras que se sentirían encantadas de conocerte. Prepárate para dar lo mejor. Suerte.