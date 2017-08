Consejos de amor: "Sufro de amor por confiado"

ROBERT (45).- Estimada doctora Carmen, le comento que tengo un problema en el amor: siempre confío en la persona equivocada. En chicas que me fallaron, despreciaron y maltrataron. La última vez que me llevé una gran decepción fue hace unos meses, al terminar una relación de cuatro años. Yo amaba a esa mujer, tanto que me dediqué íntegramente a ella, a su desarrollo y a su éxito profesional. Hasta de sus hijos me encargué y me pagó muy mal. Por eso, ahora estoy decidido a ser feliz. Yo no busco cara bonita, solo a una persona de buen corazón y que me entienda. Mi teléfono es: 924-305-818.

Mira hijito: Es una pena lo que has pasado, pero solo me toca decirte que olvides el pasado y empieces a escribir una nueva historia en el libro de tu vida. Portándote como un caballero y haciendo las cosas bien, sé que encontrarás a la mujer ideal para ti. Espera respuesta a tu carta y recuerda que no todas las mujeres somos iguales. Suerte.