Consejos de amor: Tardé en asimilar la pérdida de mi esposa

ARTURO (34).- Estimada doctora Carmen. Le cuento que hace 18 años, mi esposa falleció por un cáncer al hígado, algo que me dejó devastado. Tardé muchos años en poder asimilar su pérdida y hasta ahora no me había animado a seguir con mi vida.

La soledad (no tuvimos hijos) y la tristeza en la que viví por tanto tiempo me hicieron reaccionar y querer reiniciar mi vida al lado de una nueva persona, que quiera una relación seria y vivir feliz. Vivo en Chiclayo y si alguna dama está interesada, puede llamarme al 93676-0629.

MIRA HIJITO

Lamento mucho los momentos duros que has tenido que pasar. Pero lo mejor es que continúes con tu vida y salgas en busca de tu propia felicidad. Confía en ti mismo y en lo que vales. Estoy segura de que el amor llegará pronto a tu puerta. Mucha suerte.

