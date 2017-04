Consejos de amor: Terminamos por sus celos enfermizos

SALOMONE (38).- Estimada doctora Carmen, tuve una relación larga y bonita, pero lastimosamente mi pareja no supo valorar todo lo que hice por ella. Cuidé y adopté a sus hijos como míos, pero sus celos enfermizos, alimentados por su familia, hicieron que piense cosas que no son y que tire toda nuestra historia al tacho.

Los niños y yo sufrimos mucho, me costó superar esa etapa de mi vida. Ahora deseo hallar la felicidad y por eso le escribo. Quiero encontrar una mujer con la que pueda tener una bonita historia de amor. Las interesadas pueden llamar al 952-352-358.

MIRA HIJITO

Es una pena que la relación no haya funcionado, imagino lo difícil que fue para ti. Pero debes sentirte orgulloso por haberlo entregado todo. No permitas que esta experiencia te quite las ganas de dar lo mejor de ti por un amor, sigue así y verás que pronto encontrarás a tu pareja ideal. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com