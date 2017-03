Consejos de amor: Terminé con ella por celosa

FABIO (29).- Querida doctora Carmen, terminé mi relación porque ya no soportaba los celos de mi pareja. Conmigo era dulce y tierna, pero a cambio no me permitía tener amigas. Teníamos problemas siempre que veía a alguien, pues antes debía pedir su aprobación.

El problema es que un día olvidé contarle que visitaría a una amiga cercana y cuando nos encontró, se peleó con ella y conmigo. Luego de eso, terminamos. Me encantaría conocer a una señorita madura y amable para una amistad. El tiempo dirá si llegamos a ser pareja. Me pueden escribir a: fabiocdplay@gmail.com.

MIRA HIJITO

Jamás permitas que alguien te manipule por amor. Deja claro que si no hay confianza en una relación, esta se encuentra destinada a fracasar. Ya llegará una mujer que te entregue su corazón, solo tendrás que corresponder de la misma manera para ser feliz. Suerte.

