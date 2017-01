Consejos de amor: Se fue a su tierra y me abandonó

CARLOS (45).- Doctora Carmen, estaba con una chica que era de Huancavelica, pero todo se acabó cuando ella decidió regresar a su ciudad. La verdad es que estaba contento a su lado, me gustaba su dejo o modo particular al hablar. Además, era buena persona. Aunque todo iba bien entre nosotros, ella no se sentía feliz aquí en Lima. Extrañaba su tierra y terminó conmigo antes de irse. Todo fue rápido y ni hablamos de la posibilidad de casarnos. Ya pasó algún tiempo de eso y me encantaría volver a enamorarme. Soy trabajador e independiente. Pueden escribirme a:

carlosprovinciano@hotmail.com.

Mira hijito: Es una pena que una relación tan bonita no haya llegado a consolidarse en un hermoso hogar. Si es que aún la amas, te sugiero que intentes un acercamiento, pero si ya no hay vuelta que darle, prepárate para conocer a la persona indicada. Sé caballero y respeta a las damas. Suerte.

