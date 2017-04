Consejos de amor: "Tuve varias decepciones"

YHIMY (38).- Doctora Carmen, he tenido momentos complicados en mi vida, sobre todo cuando se trató de amor. Me enamoré y creí que era correspondido. Sin embargo, el tiempo me demostró que estaba engañado. Así, me despedí de algunas personas con bastante dolor. Desde mi última decepción sentimental estoy solo. No tendría nada de malo continuar en esta situación, pero creo que no lo merezco. Me considero un buen hombre que desea la compañía de una mujer sencilla y honesta. La interesada puede llamarme al 992-495-730. Aclaro que no deseo una aventura.



Mira hijito: Si pese a las decepciones que mencionas, todavía guardas las esperanzas de conocer a una buena mujer, entonces ocurrirá. No te angusties, te volverás a enamorar porque tu corazón está ansioso de nuevas experiencias. Solo da lo mejor de ti y evita cometer los mismos errores del pasado. Suerte.





