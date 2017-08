Consejos de amor: Nunca tuve suerte en el amor

MOISÉS (37).- Estimada doctora Carmen, le escribo porque necesito de su ayuda. Soy una persona recta y disciplinada desde niño. He trabajado y progresado poco a poco, pero nunca tuve suerte en el amor. Hace un tiempo ayudé a una antigua enamorada y me gané muchos enemigos, pues ella andaba en malos pasos.



Me peleé también con mi familia por una persona que no vale la pena, pero quiero voltear la página y conocer a una buena mujer. Me gustaría que sea una mujer noble, emprendedora y sobre todo, sincera. Interesadas llamarme al: 924-305-818.

MIRA HIJITO

​

Me alegra que hayas reflexionado. Deja atrás los malos pensamientos, ten una actitud positiva ante la vida y decídete a conquistar a la mujer de tus sueños. A nosotras nos agradan los caballeros trabajadores, románticos y que nos brinden protección. Ten fe que lo lograrás. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com