Consejos de amor: Se fue de viaje y me dejó

RENATO (33).- Estimada doctora Carmen, le cuento que mi enamorada terminó conmigo porque se tuvo que ir a trabajar al extranjero. Me dijo que se iba y que no quería darme esperanzas porque probablemente no regresaría jamás. Al comienzo pensé que era una decisión precipitada, tanto es así que le prometí que la esperaría, pero el tiempo le dio la razón.

El amor se enfrió y cada quien tomó su camino. Ella era la única mujer por la que hubiera dejado la soltería, pero fue muy sincera conmigo y eso lo valoro mucho. Ahora estoy solo y quisiera conocer a una buena mujer. Escribir a: renatodo282@gmail.com

MIRA HJITO

Esas cosas pasan y solo te queda voltear la página. Hay muchas damas solteras que estarían felices de conocer a un caballero trabajador, sincero y que esté dispuesto a iniciar una relación seria. Estoy segura de que pronto conocerás a la mujer de tu vida. Suerte.

