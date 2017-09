Consejos de amor: "Se fue de viaje y me dejó por otro"

CHARLIE.- Estimada doctora Carmen, le escribo para contarle mi mala experiencia en el amor, con la esperanza de que pueda ayudarme. Le cuento que mi anterior novia viajó al extranjero, pero continuamos siendo pareja, hasta que a los tres meses de irse me enteré de que estaba saliendo con otra persona. Entonces terminamos. Ahora eso ya es parte del pasado. He decidido rehacer mi vida y me gustaría conocer a una linda señorita, segura de sí misma, romántica y detallista. La interesada en conocerme puede escribirme a mi correo: cmcy15@gmail.com.

Mira hijito: Pocas parejas logran consolidarse en una relación a distancia, así que ya no te sientas mal por eso. Solo piensa que ya dejaste atrás esa mala experiencia y deseas volver a empezar. Tu carta será leída por muchas mujeres solas como tú y estoy segura de que encontrarás pronta respuesta. Piensa en positivo. Suerte.