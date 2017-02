Consejos de amor: "Viajó al extranjero y se olvidó de mí" 

PETER (53).- Doctora Carmen, acabo de terminar una relación de dos años. Mi pareja viajó al extranjero y, al parecer, se olvidó de mí. Las cosas ya no iban bien entre nosotros y la distancia agravó más nuestra situación.



Soy un hombre maduro. Desde hace años quiero conocer a una dama de hasta 45 años, que sea el complemento de mi vida. Lo intenté en algunas oportunidades, pero hasta ahora he fracasado.

De mí puedo decir que tengo una empresa de libros y, en ocasiones, viajo al interior del Perú por mi trabajo. La interesada puede llamarme al 987-010-204.



Mira hijito: No pierdas las esperanzas porque siempre es posible encontrar el amor. Pero antes de que alguien llegue a tu vida, te aconsejo que reflexiones sobre el pasado para que evites cometer los mismos errores y tu futura relación prospere. Si eres honesto y caballero, la oportunidad que tanto buscas, llegará. Suerte.

