Consejos de amor: Viajó y se olvidó de mí

ALBANO (35).- Buenos días doctora Carmen, hace cuatro años me separé de mi pareja sin quererlo. Ella tuvo que viajar al extranjero porque su padre falleció en otro país. En todo momento pensé que luego de ese doloroso episodio, regresaría al Perú, pero se terminó quedando con su madre. Me llamó para contarme de su decisión y no me quedó otra opción que aceptar la separación, porque siempre fue buena conmigo.

Ahora me gustaría conocer a una señorita de 23 a 35 años, tierna, alegre y sincera para juntos enfrentar los desafíos de la vida. Me pueden llamar al 9596-65749.

MIRA HIJITO

Algunas situaciones son determinantes y definen el rumbo de nuestras vidas. Si ambos acataron una decisión por más dolorosa que fue, haces bien en buscar nuevamente el amor. No puedes estancarte en el pasado, menos aún si tienes sentimientos nobles por ofrecer. Verás que pronto llegará la mujer ideal para ti. Suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com