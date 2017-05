Consejos de amor: Soy viudo y la soledad me deprime

MIGUEL (52).- Doctora Carmen, en el 2014, luego de 27 años de matrimonio, me quedé viudo. Cuando ocurrió esa desgracia en mi familia, me refugié en mis hijos, los cuidé y los hice hombres y mujeres de bien. Ellos ahora ya son adultos y están independizados, yo decidí quedarme solo porque pensé que así estaría mejor, pero veo que la soledad me deprime.

Después de meditarlo tanto, le escribo y es que me gustaría conocer a una dama inteligente, alegre y que sea más o menos de mi edad para compartir buenos momentos e iniciar una relación. Escribir a: m.seminario.valdez@gmail.com.

MIRA HIJITO

Haces muy bien en buscar una compañera. Ya pasó el tiempo y tienes todo el derecho de rehacer tu vida. Siempre estarás para tus hijos, pero una buena mujer debe llegar a tu hogar para darte alegría y felicidad. Eres un hombre maduro, sabrás llegar al corazón de la persona indicada. Suerte.

