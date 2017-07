Consejos de amor: Viví una relación bastante tormentosa

ABRAHAM (38).- Estimada doctora Carmen, le cuento que acabo de salir de una relación bastante tormentosa, esto debido a la inmadurez de la mujer que tenía como pareja. Sus berrinches, celos y actitudes no correspondían a las de una persona de su edad y no podía soportar una vida así.

Yo crecí con unos padres que se agredían física y psicológicamente, y no quiero que mis futuros hijos sufran lo mismo que yo. Quiero formar una familia en la que reine el amor y para ello necesito conocer a una dama buena, cariñosa y amorosa, para darle felicidad. La interesada puede llamar al 952-352-358.

MIRA HIJITO

Me apena que tu relación no haya funcionado, pero felicito el no haber permitido que esa situación te arrastre a problemas mayores y repetir en tus hijos la vida que tú llevaste en la infancia. Ahora debes ser paciente. Espera respuesta a tu carta y sé siempre un caballero con las damas. Suerte.

