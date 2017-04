Consejos de amor: Vivo 10 años de soledad

JORGE (49).- Estimada doctora Carmen, le escribo porque necesito de su ayuda para encontrar al amor de mi vida. Desde mi última relación, que por cierto terminó de manera violenta, ya han pasado más de 10 años y me siento muy solo. Esa experiencia marcó mi vida, pues no encuentro otra explicación a mi sequía amorosa.

Hoy confío en que a través de su página pueda solucionar mi problema y encontrar la felicidad. Busco a una mujer de buenos sentimientos, madura y que quiera una relación seria. La interesada, llamarme al 996-924-284. Gracias.

MIRA HIJITO

Aunque haya pasado mucho tiempo, no debes pensar que ya no tienes oportunidades en el amor. No debes derrumbarte, levanta los ánimos y demuestra quién eres. Solo así podrás sorprender a la mujer que tanto esperas y conseguir las llaves de su corazón.

Mucha suerte.

Si quieres que tu caso sea publicado en esta sección, escríbenos a doctoracarmen01@trome.com