Consejos de amor: Vivo a su lado y no lo amo

ANDREA (27).- Querida doctora Carmen, estoy con un hombre que ya no amo, pero es complicado separarme de él porque tenemos un hijo y vivimos en la misma casa. Cuando nos conocimos todo era diferente. Me gustó que sea cariñoso y romántico y jamás me importó que sea 21 años mayor que yo. Sin embargo, con los años, me fue infiel. Lo encontré con otra mujer y cuando lo iba a dejar, no permitió que me fuera de la casa. Ahora he conseguido un nuevo trabajo y quisiera rehacer mi vida con una persona que me sepa respetar. Me pueden escribir a: andreaanfitriona@gmail.com.



Mira hijita:

Entiendo tu desilusión, pero creo que no tienes las cosas muy claras. Antes de iniciar una nueva relación debes terminar la que tienes actualmente y darte un tiempo para reflexionar. Analiza qué deseas para ti y tu hijo. Cuidado con recibir a cualquiera en tu vida, conócelo un tiempo. La idea no es tener otra mala experiencia. Suerte.