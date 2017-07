¡4 consejos para que manejes bien el dinero que ganas!

A veces, antes de llegar a fin de mes te preguntas ¿por qué no tengo dinero? ¿En qué gasté tanto? ¿Ahora qué hago? La respuesta es sencilla: no supiste administrar tu ingreso mensual y ya no hay tiempo para lamentaciones. Juan Carlos Ocampo, economista y director del portal Mundo Negocio, te da los siguientes consejos para que ahorres tu dinero:

ESCRIBE. Elabora una lista con todos los pagos fijos que debes hacer en el mes, en orden de prioridad. Estos son: alquiler de vivienda, servicios básicos (agua, luz, telefonía), alimentación, transporte, préstamos bancarios, pensiones universitarias, entre otros.



REPARTE. Pon el nombre de un gasto fijo en cada sobre y luego coloca el dinero que debes pagar. Así llevarás un buen control de tus finanzas.



REDUCE. Los gastos que puedes obviar son aquellos relacionados al esparcimiento o compras para estar a la moda. Una buena disciplina hará que las deudas no te quiten el sueño.



AHORRA. Inicia separando el 5 % de tu ingreso mensual. Es decir, si ganas mil soles, debes guardar cincuenta. Luego puedes incrementar algo más. En unos meses, ese dinero te permitirá comprar algo que necesites o invertir en un negocio.