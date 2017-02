Consejos para refrigerar correctamente tus alimentos

¿A quién no le ha sucedido que, por más que guarda sus alimentos en el refrigerador, estos acaban descomponiéndose? Es que, aunque no lo creas, el refrigerar los productos que usas para cocinar no siempre es garantía de que puedan conservarse bien, pues existen algunos que no necesariamente deben ir en el congelador.

Por ese motivo, Bettit Salvá, experta en industria alimentaria, nos ayuda con estos consejos, a corregir ciertos malos hábitos.

Lácteos y frutas.

Evita guardar productos lácteos en envases sueltos, ya que pueden descomponerse y hacer lo propio con otros alimentos.

Por otro lado, no todos los frutos deben ser refrigerados. Los climatéricos (papaya, mango, plátanos y palta, entre otros) son alimentos que crecen en climas cálidos y al refrigerarse, pueden afectar su apariencia y sabor (a menos que los guardes picados en un envase hermético).

CARNES Y VERDURAS

Hay alimentos, como las carnes, que deben ser congeladas. Esto ayuda a que se conserven tres meses. Puedes congelar frutas haciendo un jugo con ellas.

También debes recordar guardar los huevos en la refrigeradora, ya que el calor hace que cause salmonelosis. Tampoco olvides las verduras, estas deben estar en una bolsa agujereada, pues los vegetales aún mantienen su respiración.

