8 consejos para tener un sueño reparador

A quién no le ha pasado que pese a ‘dormir’ toda la noche, amanece cansado al día siguiente. Esto según Nilton Custodio, neurólogo del Instituto Peruano de Neurociencias, podría deberse a errores que estamos cometiendo como haber comido mucho o tratar de conciliar el sueño en un cuarto con ruidos o luces. Por ello aconseja:

1. No tener en la habitación computadoras, equipos de sonido o televisor, porque son estímulos eléctricos que ponen en alerta al cerebro.

2. Contar con una cama adecuada en tamaño y comodidad.



3. Establecer una hora exacta para dormir todos los días.

4. Evitar comer demasiado tarde y comida flatulenta como frijoles, carbohidratos y grasa porque generan gases.



5. No ir a dormir con hambre.

6. Abrir las ventanas para ventilar y disipar el calor.



7. No hacer ejercicios muy tarde, porque el corazón quedará con una secuencia cardíaca elevada que no permitirá reposar.



8. Procurar no consumir cafeína (café, té, gaseosas y chocolates) muy cerca de la hora de dormir, porque son estimulantes.