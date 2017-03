4 consejos para que tus hijos te hagan caso sin problemas

En la educación es necesario un grado razonable de obediencia. Sin embargo, muchos padres se ven incapaces de lograr que sus hijos les hagan caso. Lo bueno es que existen técnicas que se pueden utilizar para alcanzar el objetivo y no tener que repetirles las órdenes a cada rato.

Cuida que en tu casa reine el cariño y las buenas relaciones. Los niños obedecen por amor. Si el afecto no es sólido o no se manifiesta, surgirán complicaciones, entre ellas la desobediencia.

Papá y mamá no deben desautorizarse delante del niño. Si los padres no se apoyan, entonces habrá problemas. La autoridad no estará definida ni las normas claras.

Prediquen con el ejemplo. Pretender que los chicos no lean mientras comen o no hablen lisuras será en vano si los padres no siguen estas normas. Por lo tanto, no obedecerán con convicción.

No amenacen en vano. Si ofreces un castigo, la amenaza debe ser creíble y además debe cumplirse. Por ejemplo: ‘Deja de jugar con la pelota en la sala ahorita o te la quitaré toda la tarde’. Aquí se cumplen varios requisitos: la orden es clara, establece un plazo para su cumplimiento y el castigo guarda relación directa con la falta.