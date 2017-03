“Óigalo, escúchelo... este es el ritmo que traigo desde el Perú. Óigalo, esta es mi cumbia peruana...” ‘Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor...’.

Cantando este renovado tema de antaño nos reciben Las chicas del sol, agrupación conformada por seis talentosas mujeres que decidieron fusionar el género folk con la cumbia para mostrar un estilo diferente... y vaya que lo lograron.



Gracias al éxito que tuvieron han podido realizar giras internacionales a Europa, Estados Unidos, Chile, Ecuador y Colombia. Hablamos con Elizabeth Abregú, directora y bajista del grupo.



¿Cuántos años tiene la agrupación?

Casi 20 años, nos iniciamos como las Chicas Daya y en 2002 cambiamos y nos convertimos en Las Chicas del Sol, mujeres que brillan por su esencia propia.



¿Quiénes la conforman?

Somos seis, hoy estamos Karen Rodríguez (voz y congas), Patricia Espinoza (voz y charango), Angeila Carranza (batería y coros) y quien les habla, Elizabeth Abregú (dirección y bajo). Mis otras dos compañeras, Fiorella Quintanilla (teclado y coros) y Giovanna Huareccallo (vientos y coros) no pudieron estar con nosotras por razones de fuerza mayor.



¿Qué género musical tocan?

Comenzamos haciendo una fusión entre el folk y el pop. Pero luego nos inclinamos por el folk y la cumbia, concepto que hasta ahora mantenemos.



Antes ustedes tenían otro vestuario...

Seguro te refieres a nuestros trajes en tonos negros y dorados. Ahí mostrábamos más piel (risas).



¿A qué se debe el cambio?

Nos hemos renovado hace un año, aproximadamente. Ahora nuestra onda es más casual porque queremos llegar a los jóvenes. Además, no necesitamos trajes que muestren mucho nuestro cuerpo para poder agradar al público. Tenemos talento y queremos ser conocidas por eso.



¿Cuáles son los temas que les piden más?

Nuestro público espera ansioso nuestras canciones ‘Cumbias peruanas’, ‘Cholita’ y ‘Sueños de amor’. Aunque con todos nuestros temas se ponen a bailar y cantar.



¿Se les ha presentado algún obstáculo en su camino artístico? ¿Cuál ha sido el más duro?

No ha sido fácil que grupos de otros géneros musicales nos acepten. Como nosotras hacíamos fusiones, los folclóricos no nos querían con ellos y los cumbiamberos tampoco. Estábamos en el limbo. Ahora eso ha cambiado, ya tenemos nuestro propio nicho.



¿Por qué una agrupación conformada solo por mujeres?

Por nuestro género a veces nos limitan, muchos nos decían que cantar o tocar un instrumento iba más con los hombres. Están equivocados, las mujeres somos luchadoras y tenemos talento de sobra. Demostremos lo que podemos hacer.



¿Tienen alguna presentación por el Día Internacional de la Mujer?

Por supuesto, estaremos en el Quinto Encuentro Femenino de Música Peruana, que va hasta el jueves 9 de marzo. A nosotras nos toca presentarnos hoy martes a las 7:30 de la noche en el auditorio del ICPNA (Jirón Cuzco 446, Centro de Lima). Será una gran fiesta.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.