7 cosas que te pueden convertir en líder

Muchos creemos que los líderes son personas tocadas por un don que solo está disponible para pocos, sin embargo gran parte de estas cualidades pueden ser trabajadas y desarrolladas. Podemos ser líderes en diferentes campos de nuestras vidas. A lo mejor no tienes un grupo de gente que te sigue, pero sí una hermana a quien inspirar o una prima que, al verte, se motiva a valorarse más. Tal vez tienes muchas cualidades de líder y aún no te has dado cuenta, por eso analiza si:



1. Eres un modelo a imitar: Fíjate si lo que haces influencia a otras personas.



2. Te conoces a ti misma: Sabes cuáles son tus debilidades y puntos fuertes y sabes cómo trabajar en ti misma para mejorar.

3. Amas aprender: Reconoces que el mundo cambia a cada hora, por eso siempre estás lista para aprender.



4. Tienes visión: Sabes lo que puedes y quieres conseguir no solo en tu vida laboral, sino también en tu futuro familiar.

5. Posees una escala de valores: Rasgos como la ‘integridad’ y la ‘ética’ son valores que los demás perciben de ti.



6. Sabes comunicarte: Eres capaz de decir lo que piensas y sientes sin dañar a los demás. Te expresas de forma nítida y sencilla.



7. Piensas en positivo: Afrontas los problemas como retos y ves las cosas con un buen sentido del humor. Ese entusiasmo atrae a los demás y ayuda a soportar situaciones complicadas.