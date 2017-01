Cosas que debes evitar si estornudas

Un estornudo puede llegar en el momento más inesperado, durante una presentación, en una cita romántica, en el momento de tu boda y en muchos otros episodios de tu vida. Pero no todos pueden ser solo incómodos, un estornudo también puede volverse peligrosoEs por eso que aquí te daremos unas cuántas recomendaciones de qué debes evitar hacer cuando tienes una sensación de estornudo.



CONTENERLO

Diversos especialistas han explicado que contener un estornudo nos puede producir diversas lesiones por la fuerza que no es liberada. Puede romperte una costilla, causarte un derrame o romperte un ligamento.



TENER OBJETOS AFILADOS

Si estás cortando cebollas o papas y sientes ganas de estornudar, ¡Suelta el cuchillo! Un estornudo nos produce diversas acciones involuntarias y no querras tener un objeto peligroso en las manos.



ESTAR CONDUCIENDO

sobre todo a velocidad. El estornudo no nos da tiempo para estacionarnos (Además sería ridículo, mas aun si tienes alergia o estás resfriado) pero sí para reducir la velocidad.evita un accidente y baja la marcha un poco.



EXAGERARLO

Hay personas que suelen exagerar el estornudo, si no te fijas y tienes una pared o un objeto sólido cerca, puedes terminar golpeándote fuertemente la cabeza causándote un lesión importante.