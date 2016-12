El sueño de todo padre es que su hijo se convierta en un adulto responsable, independiente y considerado con los demás. Por eso es importante que desde pequeño le inculques ciertos hábitos de convivencia. Esa será la mejor herencia que le dejes porque gracias a ello podrá enfrentarse solo a la vida y triunfar.



No esperes a que sea un adolescente para recién empezar. Tienes que inculcarle ciertos hábitos desde muy pequeño para su correcto desarrollo. ¿Cómo? A través del ejemplo. Cuando le digas a tu engreído que debe tender su cama todas las mañanas, tú también debes tender la tuya. Así no podrá decirte: ‘papá, porque tengo que hacerlo si tú no lo haces’.



En la galería te mostramos los cinco principales hábitos de convivencia que debes inculcarle a tu hijo. Seguro que varios ya los pones en práctica, en ese caso refuérzalos. Y si aún no lo has hecho, todavía estás a tiempo. ¡Vamos!



