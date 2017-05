Cuatro mitos de las compras por internet que debes ignorar

La Internet ha cobrado singular importancia en los últimos años y uno no puede ser ajeno a la relevancia que viene adoptando en el comercio en general. El mundo se viene adaptando a un ritmo cada vez mayor no solo por la compra y venta de productos y servicios a través de Internet, sino también por la realización de cualquier tipo de transacción a través de esta plataforma.



El Consultorio Financiero de Mibanco nos explica los mitos más comunes sobre las transacciones por internet que debes ignorar para evitar preocupaciones:



Mito 1: No es seguro



Un mito muy generalizado es que los pagos que se realizan a través de internet no son seguros. No obstante, en la actualidad las entidades financieras se preocupan porque sus clientes vivan una experiencia online que sea confiable y sobre todo segura.



Hoy en día, hay muchas formas para hacer una transacción en internet, ya sea una compra o un pago desde nuestra cuenta bancaria o a través de los agentes y agencias bancarias.



Mito 2: Si compras online te robarán todos los datos de tu tarjeta de crédito



Otra creencia muy extendida es que comprar por internet equivale a que te roben tu identidad y datos. Es verdad que debes asegurarte que la página web sea totalmente fiable, pero también es cierto que las tiendas virtuales buscan cada día nuevas alternativas de seguridad para garantizar la protección de sus clientes.





Mito 3: Las transacciones online son solo para quienes tienen computadora



En realidad, lo imprescindible es que las personas interesadas tengan internet, pero el ingreso a este ya no se limita a una computadora sino que pueden tener acceso a los diversos sitios web a través de un smartphone, tablet u otro dispositivo móvil.



Mito 4: Es mejor comprar de forma presencial



En el caso de las operaciones comerciales, todavía hay muchas personas que prefieren comprar directamente en una tienda. Sin embargo, es bueno tener presente algunas ventajas de comprar por internet como la comodidad, el ahorro de tiempo, los descuentos, los envíos gratis o el pago contra entrega. Algunos, incluso, ofrecen la opción de devolución si el producto no te convence o no es lo que esperas.



