Cuéntale a tu hijo lo que haces en el trabajo

Seguro en algún momento tu pequeño te ha sorprendido con la pregunta ‘papi, ¿qué haces en tu trabajo?’ y no supiste o no pudiste responderle. Para Eva Caballero, psicóloga del portal ‘Salud en Casa’, los padres no deben hacerse un laberinto ante esta interrogante.

Al contrario, deben relajarse y pensar qué acciones sencillas reflejan sus actividades laborales. Por ejemplo, si es médico dile: ‘hijito, yo ayudo a curar a las personas cuando están enfermas’. Y si es mecánico, ‘yo me encargo de arreglar los carros cuando están malogrados’.

“Se tiene que usar un lenguaje muy sencillo para no confundir al niño. Si es menor de cinco años no entenderá mucho, pero igual se le debe responder. Por ningún motivo pueden decirle: ‘no me molestes’ o ‘eso no te importa’. Con estas frases solo reprimen su curiosidad y le enseñan a no preguntar cuando tenga una duda”, advierte la experta.

VÍNCULOS AFECTIVOS



Cuando le cuentas a tu hijo qué haces en el trabajo estás fortaleciendo la comunicación, la confianza y la paciencia dentro del núcleo familiar. Luego pregúntale qué le parece, así estarás fomentando su participación en el diálogo.