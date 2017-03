Cuidado con las picaduras de mosquitos

Las lluvias, los huaicos y el calor que azotan nuestra ciudad han provocado el aumento de los mosquitos y con ello el riesgo de, a través de la picadura, contraer enfermedades como el dengue, zika y chukungunya.



Ante esta situación, el médico ocupacional José Alonso Córdova aconseja tener mucho cuidado con los recipientes en los que almacenamos agua, ya que estos se pueden convertir en criaderos de zancudos.



HUMEDAD Y OLORES



Los mosquitos no solo son atraídos por la humedad y el calor, también por los olores fuertes. Por eso es recomendable evitar los jabones perfumados o las cremas para el cabello, asimismo se recomienda no tener cerca depósitos de basura o bidones de agua abiertos durante mucho tiempo.



Del mismo modo, se debe mantener una buena higiene personal, ya que el olor corporal también llama la atención de estos insectos. Eso sí, no olvides usar un buen repelente.

No olvides usar el repelente.



ALERTA

​

Si pese a estas medidas, terminaste siendo víctima de la picadura de zancudos, no te alarmes. Esto no significa que hayas contraído alguna de las enfermedades mencionadas, pero debes prestar atención de no presentar síntomas como fiebre alta, náuseas, vómito o dolor muscular. Si es así, visita a un médico para que diagnostique el cuadro que presentas.



Sabías que:

* Evita tener plantas o flores en jarrones con agua, pues pueden convertirse en nido de larvas de zancudos.



* No uses repelentes perfumados o con algún aroma, ya que esto, lejos de ahuyentar a los mosquitos, terminará atrayéndolos.

