¿Cómo cumplir con tus metas trazadas para este año?

El último día de 2016 la mayoría se trazó metas para este nuevo año. Ese fue el primer paso, sin embargo aún hay bastante camino por recorrer si quieres alcanzar los resultados esperados. Enrique Pérez, del Centro de Liderazgo para el Desarrollo de la Universidad Católica San Pablo (Arequipa), sostiene que el éxito o fracaso de los objetivos dependerán del compromiso, constancia, fuerza de voluntad, disciplina y responsabilidad que cada uno tenga.



Asimismo, afirmó que las metas dependen mucho de la formación de hábitos, ya que implican el desarrollo de actividades diarias y quizás rutinarias, que hacen mucho más sencillo cumplir con los objetivos trazados. Entonces, olvídate de frases como: ‘mañana empiezo con mi proyecto’, ‘descansaré estos días y luego continúo’, ‘¡qué pereza!’, ‘Es difícil’ o 'Ya no puedo'.



Si aún no lo tienes, elabora un cronograma de actividades y respetar los tiempos establecidos, ten una actitud optimista y positiva para no caer en la frustración, estrés o ansiedad, y trabaja muy duro para conseguir tus metas. Nada viene fácil, todo incluye un sacrificio, pero más adelante verás la recompensa. ¡Buena suerte!



