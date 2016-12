¿Por qué no debes hablar mal de tu ex pareja?

Dice mucho de las decisiones que tomas, no te permite tener una mirada positiva del pasado y lo más importante, revela que aún no has superado la experiencia.





Lo que empieza como un desahogo, acaba exponiendo a ambas personas ante los demás y dice mucho del que empieza el 'culebrón'.