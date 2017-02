¿Cómo debes vestirte en la primera cita? Aquí te lo decimos

Dicen que la primera impresión es fundamental y, con más razón, si estás en plan de conquista. Debes prestar mucha atención en la ropa que usarás en la primera cita con el chico que te gusta. Tampoco es que te pongas prendas con las cuales no te sientas cómoda. Sé tú misma y refleja lo que eres, no intentes aparentar otra cosa.



La diseñadora de modas Giuliana Maccera nos brinda tips interesantes que debes tomar en cuenta:



Cuida los detalles. Por ejemplo, un escote demasiado profundo puede causar que tu acompañante se concentre en mirar ese ‘detalle’ y no presta atención a la conversación que tienen. Opta por un escote moderado y con el cual te sientas tranquila.



Cuidado con la ropa apretada. No son recomendables los vestidos muy ceñidos y pequeños. Entiendo que quieran verse sexys pero a veces pueden pasarse de la línea y ya no verse tan delicadas. Esto también va para los shorts, que no sean muy pequeñitos. Hay que ser prudentes. Busca prendas que resalten tu belleza natural, sin exagerar.



d Elige con anticipación la ropa que te pondrás en tu primera cita.

Elige mejor los colores. Depende a nuestro tono de piel, unos colores nos irán mejor que otros. Pero los infaltables en tu clóset son las prendas negras y blancas. Además, evita los estampados demasiado grandes o con muchas paletas de colores incluidas, y también los colores demasiado vibrantes. Un color neutro es muy apropiado para cualquier lugar.

Dime a dónde vas y te diré qué vestir. Siempre el atuendo marca la etiqueta del lugar al que vamos, así que si el plan es ir a comer unas hamburguesas pues no creo que sea lo más adecuado usar una tenida casual elegante. Puede elegir por unos jeans y una bonita blusa. Pero si el plan es cenar en un restaurante, pues la vestimenta amerita ponerse algo más propio.

No exageres con los accesorios. Es mejor no recargar tu outfit (vestimenta) con muchos accesorios. Unos aretes y una pulsera bastarán. Un collar delgado o largo también pueden complementar tu tenida, pero dependerá de cómo es la ropa.



Y recuerda que lo más importante es que tú te sientas cómoda. ¡Buena suerte!

d Siéntete cómoda con tu outfit.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.