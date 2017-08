¡Deja que tu hijo vea a su papá! Podrías evitarle todo esto

Es posible que tu anterior pareja no se haya portado bien contigo, pero que te haya fallado a ti como mujer no significa que vaya a hacerlo también como padre de tu hijo. La psicóloga Patricia Espinoza explica que si le prohíbes la visita a tu casa, podrías afectar a tu hijo, pues es posible que sienta ansiedad, irritabilidad y hasta depresión por no tener cerca a la figura paterna.

“Los niños que no ven a sus padres suelen tener las emociones guardadas y cuando llegan a la escuela, sacan toda su ira y malestar a tal punto de que pueden agredir a sus compañeros”, explica la especialista.



Si tu hijo tiene más de siete años, las consecuencias podrían ser incluso más graves. Según Espinoza, un adolescente, por ejemplo, tiene mayor conciencia de sus derechos y podría sentir rencor hacia la madre por no dejarlo ver a su papá.

NO ES UNA VENGANZA



Intentar dañar a tu expareja prohibiéndole ver a tu hijo es un acto de venganza que volverá inseguro a tu pequeño y le hará pensar que ha sido abandonado. Por ello, haz una tregua y relaciónate con tu exesposo como padres, para discutir asuntos de crianza y velar por el bienestar de su hijo, no como pareja ni como hombre y mujer.

SABÍAS QUE



No pienses si tu expareja merece o no estar cerca de tu hijo, este es el derecho de tu engreído y debes velar porque se cumpla.