¿Sabes qué demuestran los abrazos de tu pareja? Descúbrelo aquí [FOTOS]

¿A qué mujer no le gusta recibir un abrazo de su pareja? A todas. Este sencillo y cálido gesto es considerado como la principal demostración de afecto del ser humano. Estudios científicos afirman que un abrazo puede liberar endorfinas provenientes del cerebro y esto ayudaría a mejorar la salud emocional y física.



Por ejemplo, un abrazo ayuda a disminuir la presión arterial y el estrés, en las mujeres reduce el dolor menstrual; aparte de esto alivia el dolor de cabeza y la ansiedad, fortalece la autoestima, te brinda alegría y muchas fuentes también afirman que retarda el envejecimiento y ayuda a dominar el apetito. Pero también puede demostrar lo que tu amado siente por ti.



Sin importar su significado, cada persona sabe qué tipo de abrazo da y recibe. Así que si tu pareja no acostumbra a darte alguno de los abrazos mencionados, no es porque no te quiera. Solo que su manera de demostrar su amor, es diferente.



