Descubre los beneficios de tomar agua de piña

De todos los refrescos que se preparan a base de frutas, el agua de piña es quizá uno de las más beneficiosos para el organismo. El agua de piña no solo es un aliado para mantener el peso adecuado, también desinflama, mejora la digestión y ayuda a controlar la presión arterial gracias a la bromelina, enzima que contiene esta fruta. Además, posee vitamina C y minerales como el magnesio y fósforo, que permiten mejorar los sistemas de nuestro organismo.



Para aprovechar todas sus bondades se sugiere consumir agua de piña en el desayuno o media tarde, sin agregar azúcar.



HAZLO EN CASA



Pon a hervir la cáscara de la piña bien lavada con algunos trozos de pulpa. Echa un pedazo de canela y deja cocinar durante 20 minutos a fuego medio. Cuela.



INDICACIONES



Esta bebida debe ir acompañada de un régimen adecuado de alimentación. Si, por el contrario, la ingieres con comidas altas en grasas y azúcares, no gozarás de sus beneficios. De igual modo, si solo tomas agua de piña, podrías eliminar agua en exceso y deshidratarte. Equilibra tu alimentación.

