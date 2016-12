Desinflama tu vientre en tres días

Pasó la Navidad y muchos sufren las consecuencias de comer en pavo, panetón, chocolate y beber alcohol durante las celebraciones navideñas. Y como dice el dicho, luego del gusto viene el disgusto, al notar que los excesos alimenticios que cometieron se hacen visibles en el vientre, al verse más abultado de lo normal. Esto tal vez por la excesiva acumulación de gases, comer en exceso o retención de agua, sin embargo, puedes evitar este malestar con bebidas para desinflamar tu vientre y bajar de peso en corto tiempo. En tres días, ¿por qué no?.



Es importante reconocer los factores que lo provocan la distención abdominal para que evites cometerlos otra vez. Evita el consumo en exceso de alimentos ricos en grasas, dile no a las bebidas gaseosas con snacks o frituras, no comas demasiado rápido, esto puede provocarte gases; identifica si tienes intolerancia a algún alimento como a la lactosa o gluten. Aunque no lo creas los altos niveles de estrés o ansiedad también pueden provocar distensión abdominal. Otros factores que provocan inflamación en tu vientre es cuando se padece de infección gastrointestinal, síndrome de intestino irritable o si padeces del síndrome premenstrual. Si sospechas que se trata de uno de los tres último casos, es mejor visitar al doctor.





Has decidido desinflamar tu vientre para poder entrar en tu vestido favorito, entonces prueba con la piña. Los servicios de información en salud de la Biblioteca Nacional de Medicina en EE.UU., indican que la bromelina, un extracto crudo enzimático obtenido de la piña, actúa como agente antiinflamatorio eficaz. Por ello, puedes disfrutar de rico jugo a base de 5 cubos de hielo, 1 taza de leche descremada o baja en grasa, 3 rebanadas de piña natural y 4 cubos de coco, mezcla todo en la licuadora y disfrútalo por las mañanas.







En tanto, un estudio de la Universidad Odense (Dinamarca), indica que el jengibre es preferible a medicamentos antiinflamatorios, ya que la planta posee un efecto antioxidante sobre la acidez y otros síntomas de inflamación. Por eso puede aprovechar sus beneficios en un jugo al mezclar en la licuadora 2 duraznos cortados en cubitos con 2 cucharadas de linaza, 1 cucharada de jengibre fresco y miel.



Además de estos jugos, recuerda controlar el estrés y duerme lo necesario, debido a que la retención de líquidos y la inflamación están directamente relacionadas con la tensión nerviosa. No olvides llevar una dieta equilibrada, libre de azúcar, almidón y alcohol.



